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Головне управління ФСВП росії по Московській області оголосило аукціон на будівництво слідчого ізолятора в Солнєчногорському окрузі з початковою вартістю контракту 37,75 млрд рублів [близько $389 млн]. Комплекс розрахований на 4 тисячі місць і має бути введений в експлуатацію наприкінці 2031 року.

Проєкт передбачає зведення режимних корпусів для чоловіків, жінок, неповнолітніх та хворих на туберкульоз, а також медчастини, спортивного комплексу та гуртожитків для працівників. Остаточна вартість будівництва об'єкта біля траси М-11 визначиться за результатами торгів.

Джерело: Видання «Осторожно, Москва»

Як повідомлялося, у рф проводилося вербування в'язнів з 2022 року у колоніях по всій росії, їм обіцяли щомісяця 100-200 тис. рублів, додаткові виплати у разі поранення, близько 5 млн рублів родичам, якщо завербований загине, а також амністію через шість місяців війни. Але потім путін обдурив зеків, які погодились воювати в обмін на звільнення, і перестав підписувати укази про помилування.

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