У Польщі скасували попередження RCB через російську атаку на Україну — RMF24

У Польщі Урядовий центр безпеки (RCB) уранці 13 жовтня розіслав попередження мешканцям Люблінського та Підкарпатського воєводств через повітряну атаку Росії, держави-агресора, на територію України. Приблизно через 25 хвилин попередження відкликали: RCB повідомив, що загрози для Польщі більше немає.

Попередження для двох воєводств

Як повідомляє RMF24, о 04:15 RCB надіслав повідомлення про російську повітряну атаку на території України. У ньому зазначалося, що ситуацію моніторять, а в повітряному просторі Польщі діє польська авіація. Одержувачів також просили очікувати подальших повідомлень.

Близько 04:40 RCB почав надсилати повідомлення про завершення повітряної атаки на Україну та відсутність загрози на території Польщі.

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Чому сповіщення надійшли не всім

У центрі пояснили, що розсилання першого попередження припинили після отримання інформації про припинення загрози. Через це частина людей у зоні попередження могла отримати і повідомлення про небезпеку, і його відкликання, а інші — лише сповіщення про завершення загрози.

За даними RMF24, Росія впродовж ночі атакувала Україну, зокрема Київ і Львів. Щонайменше двоє людей загинули.

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