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Російське командування активізувало оборонні заходи у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. За даними руху «Атеш», військові РФ перекидають резерви між напрямками та терміново укріплюють позиції через побоювання нових ударів Сил оборони України.

Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «Атеш» із посиланням на свого агента, який перебуває у штабі російського угруповання військ «Північ».

За інформацією підпілля, російським військам не вистачає ресурсів, щоб рівномірно прикрити всі ділянки протяжного прикордоння. Через це командування змушене постійно змінювати розташування підрозділів, перекидати резерви та прискорювати облаштування оборонних укріплень.

Агент «Атеш» розповів про напружену ситуацію серед російських військових. За його словами, часті зміни наказів і переміщення резервів виснажують особовий склад.

«Накази постійно змінюються, резерви смикають з однієї ділянки на іншу. Напруга в прикордонні відчувається на кожному кроці — люди виснажені, а прикрити всі напрямки рівномірно просто не виходить», — зазначив співрозмовник руху.

В «Атеш» вважають, що розпорошення особового складу та техніки послаблює російську оборону й може створювати вразливі ділянки на окремих напрямках. Додаткові проблеми, за оцінкою руху, можуть виникати через помилки командування в плануванні та організації логістики.

У підпіллі також заявили, що продовжують стежити за переміщенням російських підрозділів і військової техніки, а зібрану інформацію передають Силам оборони України.

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 2 471 російського військовослужбовця. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат противника.

Нагадаємо, на Покровському напрямку військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України зірвали чергову спробу російських окупантів штурмувати українські позиції із залученням бронетехніки та мотоциклів.

За минулу добу 21 листопада російська армія втратила у війні проти України ще близько 2310 військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу РФ, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, сягнули приблизно 1 мільйона 637 тисяч осіб.

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