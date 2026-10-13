У Прилуках повністю відновили газопостачання після російського обстрілу

0:00 / 0:00

У Прилуках на Чернігівщині повністю відновили газопостачання, пошкоджене внаслідок російської атаки 7 жовтня. Газовики завершили відновлювальні роботи та повернули газ споживачам.

Про це повідомляє Група Нафтогаз.

«Фахівці Групи Нафтогаз ліквідували пошкодження на газопроводах, перевірили систему й поетапно повернули газ для всіх 18 тисяч домівок у Прилуках на Чернігівщині після ворожого удару. Для безпечного відновлення газопостачання спеціалісти проводили перевірки газового обладнання у всіх квартирах і приватних будинках», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над відновленням газопостачання працювало 45 бригад Газорозподільних мереж України.

Нагадаємо, Зеленський доручив терміново перевірити укриття у Прилуках.

Нагадаємо, РФ ракетою знищила п’ятиповерхівку з людьми у Прилуках.

У Прилуках Чернігівської області рятувальники ДСНС дістали живою маленьку дитину з-під завалів житлового будинку, який був зруйнований унаслідок російського ракетного удару.

Читай нас у