У Прилуках повністю відновили газопостачання після російського обстрілу
У Прилуках на Чернігівщині повністю відновили газопостачання, пошкоджене внаслідок російської атаки 7 жовтня. Газовики завершили відновлювальні роботи та повернули газ споживачам.
Про це повідомляє Група Нафтогаз.
«Фахівці Групи Нафтогаз ліквідували пошкодження на газопроводах, перевірили систему й поетапно повернули газ для всіх 18 тисяч домівок у Прилуках на Чернігівщині після ворожого удару. Для безпечного відновлення газопостачання спеціалісти проводили перевірки газового обладнання у всіх квартирах і приватних будинках», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що над відновленням газопостачання працювало 45 бригад Газорозподільних мереж України.
Нагадаємо, Зеленський доручив терміново перевірити укриття у Прилуках.
Нагадаємо, РФ ракетою знищила п’ятиповерхівку з людьми у Прилуках.
У Прилуках Чернігівської області рятувальники ДСНС дістали живою маленьку дитину з-під завалів житлового будинку, який був зруйнований унаслідок російського ракетного удару.