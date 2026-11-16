У Путіна відреагували на удари ЗСУ по Кримському мосту і визнали пошкодження

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Речник російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив російським пропагандистам, що 16 листопада українські дрони прорвалися до стратегічно важливого Кримського мосту. Однак у Кремлі вважають, що їх система ППО спрацювала відмінно.



«Дійсно, масована була атака дронів. Дійсно, як і раніше, продовжують досить ефективно працювати наші засоби ППО. Система працює», — сказав він.

Пєсков зазначив, що жодна протиповітряна система у світі не може повністю убезпечити об'єкти на тлі масованих ударів.

«По мосту інформація буде з Мінтрансу. Там зараз, наскільки я розумію, відбувається оцінка незначних ушкоджень. Інформація від Мінтрансу надійде», — додав речник Кремля.

Крім того, Пєсков заявив, що країна-агресорка не хоче тимчасового перемир'я, а нібито прагне "миру на багато років і століть".

«Що стосується мирного процесу, ми неодноразово також говорили, що цей процес розтягнутий у часі, він складний. Він складається з величезної кількості деталей, значення кожної з яких дуже важко переоцінити. Ця робота триває», — резюмував речник диктатора.

Нагадаємо, що у ніч на 16 листопада російське Міноборони відзвітувало про перехоплення 1336 українських безпілотників над територією РФ, окупованим Кримом та акваторіями двох морів.

Також була інформація, що 16 листопада Україна атакувала Керченський міст, рух перекрито.

У Ростовській області під удар потрапила нафтобаза.

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