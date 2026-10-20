У Радбезі РФ звинуватили США у зраді України та європейських союзників

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Член експертної ради при Раді безпеки Росії Андрій Сушенцов заявив, що США нібито зрадили Україну та європейських партнерів, вирішивши вийти з української кризи й переорієнтувати увагу на Східну Азію.

За його словами, Вашингтон використав Україну у протистоянні з Росією, а згодом передав європейським союзникам відповідальність за підтримку Києва. Сушенцов назвав такі дії «зрадницькими».

Він також заявив, що війна перебуває на завершальному етапі, але може тривати як кілька місяців, так і кілька років. За його словами, Росія робить ставку на виснаження ресурсів противників.

Раніше представники Кремля звинувачували в нібито зраді України адміністрацію Джо Байдена. Після повернення Дональда Трампа до влади риторика Москви щодо Вашингтона стала прихильнішою.

Європейські лідери розглядають можливість прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і обговорюють два потенційні сценарії завершення війни в Україні. Один із них передбачає замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, а інший — передачу Росії решти Донбасу в обмін на можливість вступу України до НАТО.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні припиняти війну. Американський лідер заявив, що, на його думку, український президент не прагнув завершення бойових дій ані зараз, ані раніше.

Понад половина українців — 56% — вважають, що війна не завершиться раніше другої половини 2027 року. Водночас 62% опитаних заявили, що готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно.

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