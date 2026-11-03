У РФ 90% українських бранців обвинувачують у тероризмі, 438 полонених загинули – ООН

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Близько 90% українських військовополонених і цивільних бранців, справи яких розглядають російські судові інстанції, кваліфікують за звинуваченнями в терористичній діяльності замість надання їм належного статусу згідно з міжнародним гуманітарним правом.

За словами спеціальної доповідачки ООН з питань прав людини в Росії Маріани Кацарової, російська влада оголосила батальйон «Азов» терористичною організацією, через що його бійців та багатьох інших захисників масово судять у військових трибуналах саме за терористичними статтями, ігноруючи норми Женевських конвенцій.

Представниця ООН підкреслила, що утримання українців у російських місцях позбавлення волі супроводжується системною практикою катувань, яка діє з високим рівнем безкарності для виконавців. На сьогодні ООН зафіксувала загибель щонайменше 438 українців у російському полоні. Кацарова наголосила на наявності численних фактів знущань і над цивільними жінками, навівши приклад Наталії Власової, яку зґвалтували, піддавали тортурам струмом та підпилювали зуби, після чого суд у Ростові засудив її до понад 18 років ув'язнення. Назазі відомо про щонайменше два десятки подібних випадків. Для притягнення винних у цих злочинах до відповідальності спецдоповідач закликала використовувати механізми Міжнародного кримінального суду та застосовувати принцип універсальної юрисдикції.

Джерело: Інтерв'ю спеціальної доповідачки ООН Маріани Кацарової виданню «Укрінформ».

У російському полоні загинув від катувань боєць легендарної бригади «Азов» та захисник Маріуполя Микола Бруєв із позивним «Бруша».

У російському полоні помер український військовослужбовець Руслан Романов. У Росії його судили за трьома статтями, пов’язаними з так званою терористичною діяльністю.

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