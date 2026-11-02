У РФ фіксують масові дистанційні блокування китайських авто через злам акаунтів

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Російські власники китайських автомобілів бренду Li Auto (Lixiang), ввезених за схемою «паралельного імпорту», стикнулися з масовими випадками зламу облікових записів дистанційного керування.

Шахраї відновлюють у мобільних операторів прив'язані китайські номери телефонів за допомогою підроблених документів, змінюють паролі та вимагають викуп за відновлення доступу до транспортних засобів у розмірі до 250 тис. рос. рублів (близько 3 077 дол. США).

Після втрати доступу до акаунта в автомобілях вимикаються мультимедійні екрани, блокується клімат-контроль та унеможливлюється запуск двигуна. Наразі підтверджено щонайменше 20 випадків здирництва. Клуб власників Li Auto та офіційний дистриб'ютор Sinomach Auto залучили китайських фахівців для вирішення проблеми, а власникам рекомендують самостійно переоформлювати номери, впроваджувати двофакторну автентифікацію та змінювати отримані від посередників паролі.

Джерело: Клуб власників Li Auto.

Після виходу міжнародних автовиробників із російського ринку в країні налагодили виробництво переважно застарілих моделей китайських автомобілів.

Після повномасштабного вторгнення в Україну та закриття європейських ринків, Китай став єдиною великою економікою, що підтримує Москву, перетворюючи її на свого економічного сателіта.

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