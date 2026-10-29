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У Росії повідомили про загибель двох військових льотчиків — полковника Олега Єрофєєва та підполковника Володимира Кочетова. Вони загинули під час виконання польоту 21 жовтня.

Того дня Міністерство оборони РФ повідомляло про падіння винищувача Су-30, водночас запевняючи, що життю пілотів нічого не загрожує. Згодом стало відомо про загибель обох військовослужбовців.

Причин їхньої загибелі там не уточнили, однак заявили, що ті« вирушили у свій останній політ, здійснивши свій останній подвиг».



«Професія військового льотчика пов’язана з високими ризиками й вимагає щоденної мужності. Кожен політ — чи то виконання завдання державної ваги, чи то польоти для підготовки та вдосконалення льотної майстерності — залишається відповідальною й небезпечною справою», — додали в пілотажній групі.



Серед літаків, якими літають «русские витязи», є винищувачі Су-30. 21 жовтня — у день загибелі Єрофєєва та Кочетова — російське Міноборони заявляло про втрату саме такого літака під час планового тренувального польоту в Калінінградській області.

Однак там казали, що екіпажу вдалося катапультуватися й загрози життю льотчиків буцімто немає.

У той самий день російські провоєнні блогери також писали про аварію ще одного Су-30, унаслідок якої екіпаж загинув. Однак російське Міноборони не підтверджувало цього.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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