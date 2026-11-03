У рф стрімко порожніють ТЦ через масове закриття магазинів

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У російських торгових комплексах спостерігається подальше скорочення кількості орендарів: ритейлери одягу, електроники та товарів для дому масово закривають свої точки.

За підсумками 2026 року частка вакантних площ у торгових центрах Москви може досягти 12,2%, збільшившись за рік на 2,5 відсоткового пункта, причому зростання показника фіксується вже третій квартал поспіль. За даними аналітиків CORE.XP, у найбільших ТЦ столиці РФ рівень вільних площ зріс до 7,5%, а в регіональних об'єктах — до 5,4%.

Згідно з розрахунками компанії «Магазин магазинів», за період з липня 2025 року по червень 2026 року в якісних московських ТЦ припинили роботу 2,3 тисячі торговельних об'єктів. Відкриття нових точок компенсували лише 80% закрить за кількістю та 75% за займаною площею. Серед ритейлерів, які скорочують мережі, опинилися такі компанії, як Gloria Jeans, що запланувала закриття близько 150 магазинів у 2026 році, O’Stin, Zolla, Zenden та Concept Group.

Джерело: «Коммерсант».

Нагадаємо, у Росії стрімко погіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Кредитування населення у росії скоротилося до шестирічного мінімуму.

Після трьох років неочікуваного економічного зростання росія стикається з раптовим уповільненням — витрати на війну, інфляція та падіння цін на нафту почали тиснути на економіку, яка ще донедавна здавалася стійкою до санкцій.

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