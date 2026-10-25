У рф уперше з початку війни допустили іноземного представника до українських полонених

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Російська сторона вперше з 2022 року надала дозвіл іноземному відвідувачу — спецпосланцю Папи Римського Лева XIV кардиналу Маттео Дзуппі — відвідати місця утримання українських військовополонених. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Офіційне повідомлення про візит Ватиканської місії Омбудсман отримав після обміну 23 жовтня, у межах якого вдалося звільнити 270 українських захисників та цивільних.

Лубінець зазначив, що колишні полонені підтверджують певні зміни в умовах утримання на краще, однак вони й надалі не відповідають вимогам Женевських конвенцій. Звільнені українці повернулися з рф зі значним виснаженням і повідомляють про систематичні тортури.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у телеграмі.

У п'ятницю 23 жовтня, відбувся третій етап масштабного обміну полоненими між Україною та Росією. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чому це повернення стало історичним: Україні вдалося звільнити найбільшу кількість засуджених військовослужбовців.

До цього в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомили представники відповідних українських структур.

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