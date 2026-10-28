У рф заявили про залучення 140 мільйонів користувачів до шпигунського месенджера Max

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Кількість зареєстрованих користувачів російського державного месенджера Max через півтора року після запуску нібито досягла 140 мільйонів при кількості населення рф у 146 млн. Про це свідчить фінансова звітність розробника платформи — холдингу VK під керівництвом Володимира Кирієнка, сина заступника керівника адміністрації президента рф.

За даними компанії, щомісячна аудиторія застосунку перевищила 109 млн осіб, а щоденна досягла 90 млн. Понад 11,5 млн реєстрацій припадає на іноземних користувачів, здебільшого з країн СНД (Узбекистан, Казахстан, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан).

Водночас незалежні експерти з кібербезпеки та дослідники описують Max як інструмент масового стеження російських спецслужб. За словами керівника «Товариства захисту інтернету» Михайла Климарьова, політика конфіденційності сервісу передбачає пряму передачу даних на запит ФСБ, МВС, податкової служби та ЦБ рф. Дослідження коду застосунку підтвердили, що Max здатний відстежувати запущені процеси на пристрої, збирати геолокацію, список установлених програм, фіксувати введення тексту, а також записувати аудіо та відео. Наприкінці вересня до політики конфіденційності додали пункт про відстеження перегляду контенту, реакцій, вподобань та коментарів користувачів.

Джерело: The Moscow Times.

Російська влада продовжує просувати державний месенджер Max. Із серпня користувачі зможуть безкоштовно користуватися його основними функціями без списання мобільного трафіку. Відповідну угоду сервіс підписав із чотирма найбільшими мобільними операторами РФ.

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) РФ порушила антимонопольну справу проти корпорації Apple. Приводом стало невиконання вимоги щодо обов'язкової передустановки на пристрої iOS російського магазину додатків RuStore та шпигунського месенджера Max.

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