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В російській Удмуртії повністю знесли гальвано-штампувальний цех підприємства «Воткинский завод», який у ніч із 20 на 21 лютого 2026 року уразили українські крилаті ракети FP-5 «Фламінго».

На опублікованому моніторинговим Telegram-каналом Exilenova+ супутниковому знімку на місці колишнього виробничого корпусу зафіксовано розчищений майданчик.

АТ «Воткинский завод» є одним із ключових підприємств російського ракетобудування та виробляє балістичні ракети 9М723 для комплексів «Іскандер-М», ракети середньої дальності «Орєшнік», двигуни та газогенератори для авіаційних крилатих ракет Х-59М2 і Х-59М2А, а також міжконтинентальні балістичні ракети «Тополь», «Тополь-М», РС-24 «Ярс» і Р-30 «Булава» для стратегічних ядерних сил рф. Крім оборонних замовлень, завод виготовляє обладнання для нафтогазової та атомної галузей.

Джерело: Telegram-канал Exilenova+.

У ніч на 21 лютого підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу та логістики противника. Зокрема, із застосуванням крилатих ракет FP-5 «Фламінго» уражено підприємство ВПК «Воткинський завод» у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, рф). На території об’єкта зафіксовано пожежу, результати ураження уточнюються.

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