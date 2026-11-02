У Росгвардії відмовляються від хутряних шапок і вовняного одягу через економію

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Росгвардія запропонувала відмовитися від низки елементів військової форми, щоб скоротити витрати на речове забезпечення. Відповідні зміни до указу президента РФ оприлюднили на порталі нормативних правових актів.

Зокрема, з комплектів одягу жінок-військовослужбовиць приберуть сірі та чорні хутряні шапки. Замість них передбачені звичайні утеплені головні убори. Жінкам із морських підрозділів також більше не видаватимуть чорні вовняні куртки. Натомість чоловікам-офіцерам і прапорщикам цих підрозділів літні білі тужурки та штани дозволять виготовляти з будь-якого матеріалу, а не лише з вовни.

Інших офіцерів і прапорщиків Росгвардії, за винятком жінок, позбавлять вовняних курток із погонами. Крім того, з форми більшості військовослужбовців приберуть камуфляжні панами та берети, а у вищого офіцерського складу — зимові польові кашкети камуфляжного забарвлення.

У пояснювальній записці всі ці елементи одягу назвали такими, що використовуються нечасто. У відомстві заявили, що зміни мають покращити зовнішній вигляд військовослужбовців Національної гвардії та зменшити витрати на їхнє речове забезпечення. Якщо документ підпишуть, він набуде чинності того самого дня.

На початку жовтня Федеральна служба безпеки РФ також запропонувала змінити норми забезпечення військовослужбовців формою, пояснивши це необхідністю оптимізувати витрати.

Водночас у федеральному бюджеті РФ на 2027 рік на статтю «Національна безпека та правоохоронна діяльність», яка, зокрема, охоплює фінансування Росгвардії та ФСБ, передбачили понад 4,286 трлн рублів. У 2028 році ці витрати планують збільшити до 4,421 трлн рублів, а у 2029-му — до 5,21 трлн рублів.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Росгвардія підготувалася до роботи в умовах мобілізації та воєнного стану.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову хвилю мобілізації щонайменше на десятки тисяч людей. За його словами, ситуацію обговорювали під час детальної наради з оборонних питань. Також глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова.

Восени в Росії можуть оголосити чергову мобілізацію на тлі складної ситуації на українському фронті, зриву зимово-весняного наступу та значних втрат. Про це заявив депутат Держдуми Андрій Гурульов, пов’язавши можливе рішення з воєнними невдачами РФ у війні проти України.

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