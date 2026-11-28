Вранці 28 листопада промислова зона російської Уфи зазнала атаки безпілотників. У місті зосереджені підприємства військово-промислового комплексу РФ, які виробляють авіаційні двигуни, електроніку, комплектуючі для ракет і безпілотники, а також нафтопереробні заводи.

Одним із ключових підприємств авіаційного та ракетобудівного сектору міста є ПАТ «ОДК-УМПО» — Уфимське моторобудівне виробниче об'єднання, що входить до держкорпорації «Ростех». Це найбільший виробник авіаційних двигунів у Росії.

Підприємство випускає та ремонтує турбореактивні двигуни для винищувачів і бомбардувальників Су-27, Су-30, Су-34, Су-35 та Су-57, а також вузли для гелікоптерів марок «Ка» і «Мі».

Складну електротехніку для бойової авіації, зокрема системи запалювання, генератори, електродвигуни та перетворювачі струму для літаків Су-34 і Су-35, виготовляє АТ «УАПО» — Уфимське агрегатне виробниче об'єднання. Підприємство входить до холдингу «Технодинаміка».

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Ще один важливий виробник — АТ «УППО» (Уфимське приладобудівне виробниче об'єднання), яке входить до концерну «Радіоелектронні технології». Воно розробляє та випускає бортові обчислювальні комплекси, автопілоти й системи автоматичного керування для літаків, гелікоптерів і кораблів.

Крім того, АТ «УАП Гідравліка» виробляє гідравлічні системи та агрегати для авіації, а ТОВ «УМЗК» бере участь у кооперації з виготовлення комплектуючих, зокрема гермочохлів, для керованих авіаційних ракет Х-59М2 та Х-59М2А.

Окремим напрямком роботи місцевих технопарків та інженерних центрів є виробництво безпілотних систем.

Підприємства регіону серійно збирають ударні й розвідувальні FPV-дрони та важкі коптери. Серед них — лінійка «Уфимец», важкі безпілотники «Киш Бабай» та продукція серії ІРТ від компанії «Інтегральні роботизовані технології».

Також у місті налагоджено виробництво комплектуючих для фронтових безпілотників. Йдеться про електродвигуни, контролери, антени, пропелери та акумуляторні збірки.

Важливу роль у паливно-енергетичному секторі відіграє нафтопереробний вузол Уфи. До нього входять великі підприємства «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» та «Башнефть-Уфанефтехим».

Ці заводи забезпечують російську армію авіаційним гасом, дизельним пальним і мастильними матеріалами.

Крім того, у місті працює концерн «БЕТ» (Башкирська електронна техніка), який разом із низкою менших профільних підприємств займається виробництвом засобів спеціального зв'язку та телекомунікаційного обладнання.

Про це пише Exilenova+.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада українські безпілотники атакували місто Єфремов у Тульській області Росії. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали поблизу Єфремовської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), після чого в місті зникло опалення. Видання Astra, проаналізувавши відеозаписи очевидців, припустило, що щонайменше один дрон міг влучити в енергетичний об'єкт.

Крім того, російські окупанти втратили вже другий плаваючий транспортер ПТС-2, намагаючись організувати переправу через річку Вовча.

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