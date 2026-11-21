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У російському Калінінграді, який межує з Польщею та Литвою, увімкнули сирени. Місцевих жителів закликають терміново пройти до укриттів. Сигнали тривоги також лунають по всій Калінінградській області. У регіоні, крім того, запровадили обмеження в роботі аеропорту та відключили інтернет.

Ймовірно, місто знаходиться під атакою безпілотників.

За словами місцевих мешканців, у самому Калінінграді влада блокує мобільний інтернет. Мобільні оператори розіслали абонентам попередження про тимчасове обмеження роботи мобільного інтернету "з метою безпеки".

В аеропорту Храброво в Калінінграді ввели обмеження — літаки приймають і відправляють "лише за погодженням".

Натомість місцева влада повідомила, що система "Безпілотна небезпека" спрацювала в Калінінградській області нібито через підозрілий об’єкт, що наближався з боку Литви.

"Загрози для Калінінградської області немає, режим "Безпілотна небезпека" буде скасовано найближчим часом", — повідомив губернатор.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

ЗСУ уразили міст через Сіверський Донець і пошкодили три російські літаки.

Напередодні екіпажі українських винищувачів Су-27 завдали удару по місцю дислокації російських операторів безпілотників у місті Білицьке Донецької області. Операцію виконали пілоти Повітряних сил ЗСУ.

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