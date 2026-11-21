У російському Калінінграді оголосили тривогу , жителів закликають пройти в укриття
У російському Калінінграді, який межує з Польщею та Литвою, увімкнули сирени. Місцевих жителів закликають терміново пройти до укриттів. Сигнали тривоги також лунають по всій Калінінградській області. У регіоні, крім того, запровадили обмеження в роботі аеропорту та відключили інтернет.
Ймовірно, місто знаходиться під атакою безпілотників.
За словами місцевих мешканців, у самому Калінінграді влада блокує мобільний інтернет. Мобільні оператори розіслали абонентам попередження про тимчасове обмеження роботи мобільного інтернету "з метою безпеки".
В аеропорту Храброво в Калінінграді ввели обмеження — літаки приймають і відправляють "лише за погодженням".
Натомість місцева влада повідомила, що система "Безпілотна небезпека" спрацювала в Калінінградській області нібито через підозрілий об’єкт, що наближався з боку Литви.
"Загрози для Калінінградської області немає, режим "Безпілотна небезпека" буде скасовано найближчим часом", — повідомив губернатор.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
ЗСУ уразили міст через Сіверський Донець і пошкодили три російські літаки.
Напередодні екіпажі українських винищувачів Су-27 завдали удару по місцю дислокації російських операторів безпілотників у місті Білицьке Донецької області. Операцію виконали пілоти Повітряних сил ЗСУ.