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У російському Омську, що розташований на відстані понад 2500 км від України, безпілотники атакували місцевий промисловий вузол.

«Сили ППО міноборони РФ продовжують відбиття атаки ворожих безпілотників. Зараз БПЛА противника досягли північного промислового вузла. На місці працюють екстрені служби. Прошу зберігати спокій, про всі підозрілі ситуації повідомляти телефоном 112», — повідомив губернатор Омської області Віталій Хоценко.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

В Омську ще до атаки дронів на НПЗ виник ажіотаж на АЗС.

В Омську повідомляють про примусове відправлення чоловіків на війну.

Київ продовжує поважати територіальну цілісність і суверенітет Сербії та не визнає одностороннє проголошення незалежності Косова. Президент Володимир Зеленський заявив , що Україна не змінювала своєї позиції щодо Косова.територіальну цілісність і суверенітет Сербії та не визнає одностороннє проголошення незалежності Косова.

Президент Володимир Зеленський заяви в, що Україна могла б почати виробляти системи Patriot ще кілька років тому, якби партнери раніше надали необхідні ліцензії. За його словами, зараз домовленості зі США щодо цього питання вже є, але процес оформлення документів затягнувся, тоді як Росія продовжує бити по Україні ракетами.

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