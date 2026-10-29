У російському Стерлітамаку дрони атакували содовий завод, пролунали вибухи

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Уранці 29 жовтня жителі російського Стерлітамака в Башкортостані повідомили про вибухи та дим поблизу підприємства «Башкирська содова компанія». За попередніми даними, під час атаки в районі міста могли перебувати щонайменше два безпілотники літакового типу.

За повідомленнями місцевих жителів у соціальних мережах, у місті пролунало кілька гучних вибухів. Також з’явилася інформація про щонайменше два безпілотники літакового типу.

Попередньо, однією з можливих цілей атаки міг бути завод «Башкирська содова компанія» — одне з найбільших підприємств із виробництва соди в Росії.

Компанія випускає, зокрема, харчову, кальциновану та каустичну соду. Водночас інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження виробничих потужностей наразі потребує підтвердження.

Стерлітамак є одним із промислових центрів Башкортостану. Окрім «Башкирської содової компанії», у місті розташовані підприємства нафтохімічної та оборонної галузей.

Зокрема, Стерлітамакський нафтохімічний завод виробляє синтетичні каучуки, антиоксиданти та паливні присадки.

Також у місті працює федеральне казенне підприємство «Авангард», діяльність якого пов’язана з виробництвом продукції для оборонної галузі.

Наразі немає підтверджених даних про масштаби пошкоджень промислових об’єктів унаслідок ранкових вибухів. Подробиці інциденту уточнюються.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та OSINT-спільноти.

У російському Новомосковську Тульської області вночі 28 жовтня безпілотники атакували хімічний завод «Азот», після чого на підприємстві спалахнула пожежа. Місцеві жителі також повідомляють про їдкий запах у місті. Завод має значення для російського військово-промислового комплексу.

Тим часом у Липецьку пролунали вибухи, повідомляють про пожежу біля аеродрому.

Під час Форуму країн-експортерів газу (ФСЕГ) у Москві 27 жовтня за участі путіна сили протиповітряної оборони країни-агресорки збили над столицею рф щонайменше 16 безпілотників.

Підрозділи Сил оборони України протягом 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня завдали успішних ударів по військових об'єктах російських окупантів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

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