В РФ у Тольятті пролунали вибухи на тлі атаки дронів, спалахнула масштабна пожежа

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У суботу, 24 жовтня, у російському місті Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів, після яких виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники атакували підприємство «Тольяттікаучук».

Тольятті має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу через розвинену хімічну промисловість, підприємства з виробництва безпілотників, автомобільну галузь і розташовані в місті військові об’єкти.

Серед ключових промислових об’єктів міста — підприємства, продукція яких використовується в хімічній промисловості, транспортній галузі та ланцюгах постачання російського оборонного сектору.

ПАТ «КуйбишевАзот» виробляє азотну кислоту та аміачну селітру. Ця продукція є сировиною для хімічної промисловості, зокрема виробництва вибухових речовин.

«Тольяттіазот» — один із найбільших світових виробників аміаку. Продукція підприємства входить до промислових ланцюгів постачання Росії.

«Тольяттікаучук» виробляє синтетичний каучук, який використовують, зокрема, у шинній промисловості та виробництві шин для транспорту.

Завод «Транспорт майбутнього» наприкінці 2023 року розпочав випуск безпілотних авіаційних систем. За інформацією, наведеною в повідомленні, потужності підприємства можуть використовуватися для потреб російського Міністерства оборони та розробки військових безпілотників.

АТ «АвтоВАЗ» виробляє автомобілі, зокрема позашляховики, які використовують російські військові на фронті.

«Тольяттінський Трансформатор» виготовляє силове електрообладнання, яке може застосовуватися в енергетичній інфраструктурі промислових підприємств.

Окрім промислових підприємств, у Тольятті дислокуються російські військові підрозділи.

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Зокрема, у місті базується 3-тя окрема гвардійська бригада спеціального призначення ГРУ (військова частина 21208). За наведеними даними, її підрозділи беруть участь у війні проти України. У місті також розташовані склади військової техніки.

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Крім того, у Тольятті діє 15-й центр підготовки особового складу Росгвардії (військова частина 6622), де готують кадри для російських силових структур.

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Інформація про причини вибухів, масштаби пошкоджень підприємства «Тольяттікаучук» і можливі наслідки атаки потребує подальшого уточнення.

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Про це пише Exilenova+.

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