В РФ у Тольятті пролунали вибухи на тлі атаки дронів, спалахнула масштабна пожежа
У суботу, 24 жовтня, у російському місті Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів, після яких виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники атакували підприємство «Тольяттікаучук».
Тольятті має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу через розвинену хімічну промисловість, підприємства з виробництва безпілотників, автомобільну галузь і розташовані в місті військові об’єкти.
Серед ключових промислових об’єктів міста — підприємства, продукція яких використовується в хімічній промисловості, транспортній галузі та ланцюгах постачання російського оборонного сектору.
- ПАТ «КуйбишевАзот» виробляє азотну кислоту та аміачну селітру. Ця продукція є сировиною для хімічної промисловості, зокрема виробництва вибухових речовин.
- «Тольяттіазот» — один із найбільших світових виробників аміаку. Продукція підприємства входить до промислових ланцюгів постачання Росії.
- «Тольяттікаучук» виробляє синтетичний каучук, який використовують, зокрема, у шинній промисловості та виробництві шин для транспорту.
- Завод «Транспорт майбутнього» наприкінці 2023 року розпочав випуск безпілотних авіаційних систем. За інформацією, наведеною в повідомленні, потужності підприємства можуть використовуватися для потреб російського Міністерства оборони та розробки військових безпілотників.
- АТ «АвтоВАЗ» виробляє автомобілі, зокрема позашляховики, які використовують російські військові на фронті.
- «Тольяттінський Трансформатор» виготовляє силове електрообладнання, яке може застосовуватися в енергетичній інфраструктурі промислових підприємств.
Окрім промислових підприємств, у Тольятті дислокуються російські військові підрозділи.
Зокрема, у місті базується 3-тя окрема гвардійська бригада спеціального призначення ГРУ (військова частина 21208). За наведеними даними, її підрозділи беруть участь у війні проти України. У місті також розташовані склади військової техніки.
Крім того, у Тольятті діє 15-й центр підготовки особового складу Росгвардії (військова частина 6622), де готують кадри для російських силових структур.
Інформація про причини вибухів, масштаби пошкоджень підприємства «Тольяттікаучук» і можливі наслідки атаки потребує подальшого уточнення.
Про це пише Exilenova+.
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