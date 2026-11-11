У Росії дрони масово атакували десятки регіонів, у порту Усть-Луга спалахнула пожежа

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У ніч проти 11 листопада Росія зазнала масштабної атаки безпілотників, яка охопила десятки регіонів країни. Однією з головних цілей став порт Усть-Луга в Ленінградській області, де пролунали вибухи та виникла пожежа. Також повідомлялося про загиблих і постраждалих в інших регіонах.

У ніч проти 11 листопада в низці російських регіонів оголосили повітряну небезпеку через загрозу безпілотників. Повідомлення про БпЛА надходили з Ленінградської, Новгородської, Псковської, Тверської, Смоленської, Владимирської, Рязанської, Саратовської, Пензенської, Калузької, Тульської, Орловської, Курської, Брянської, Воронезької, Ростовської та Волгоградської областей.

Також про небезпеку попереджали в Краснодарському краї, Адигеї, Карелії, Чувашії, Татарстані, Удмуртії та Оренбурзькій області.

Однією з основних цілей атаки став порт Усть-Луга в Ленінградській області. Близько 03:39 місцеві жителі почали публікувати відео пожежі в районі портової зони. Згодом губернатор регіону Олександр Дрозденко підтвердив влучання кількох безпілотників у порт.

Вибухи також чули у Твері. За повідомленнями місцевих жителів, російська протиповітряна оборона працювала над житловими кварталами. У тимчасово окупованому Маріуполі близько 04:22 повідомляли про роботу ППО за межами міста.

У Смоленській області атака зачепила місто Ярцево. За словами губернатора Василя Анохіна, російська ППО протягом ночі нібито знищила над регіоном 37 безпілотників.

Вибухи також лунали в Адигеї та Краснодарі. У Краснодарі через загрозу атаки батьків закликали тимчасово не відправляти дітей до шкіл і дитячих садків.

Російська влада заявляла про роботу протиповітряної оборони також у Ростовській, Калузькій, Воронезькій і Тульській областях. Зокрема, губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив про знищення близько 40 безпілотників у кількох районах.

Водночас Міноборони Росії заявило, що протягом ночі чергові засоби ППО нібито перехопили та знищили 627 українських безпілотників.

Найбільше повідомлень про наслідки надійшло з Ленінградської області. У портовій зоні Усть-Луги після влучань виникла пожежа, а трансформаторну підстанцію аварійно відключили.

За словами Олександра Дрозденка, постраждали троє працівників порту. Їхні травми, як стверджує губернатор, не становлять загрози для життя. Він також заявив, що за ніч над областю нібито збили близько 150 безпілотників.

Порт Усть-Луга є одним із ключових російських центрів експорту нафти, нафтопродуктів, зерна та інших вантажів через Балтійське море.

Російські ЗМІ назвали цю атаку наймасованішою на Ленінградську область від початку року.

У місті Ярцево Смоленської області пожежа виникла в багатоквартирному житловому будинку. Губернатор Василь Анохін заявив про загибель двох людей. За його словами, з будинку евакуювали десятьох мешканців.

В Адигеї, в аулі Нова Адигея, загорівся багатоповерховий будинок у житловому комплексі «Дарград». За повідомленнями місцевих жителів, на дах могли впасти уламки безпілотника. Попередньо, постраждалих немає, однак у деяких квартирах вибило вікна.

У Калузькій області уламки БпЛА пошкодили покрівлю приватного будинку, господарську споруду, огорожу та автомобіль у Кіровському окрузі.

Атака також вплинула на авіасполучення. Через загрозу безпілотників тимчасово обмежували роботу аеропортів Пулково, Пскова та Іжевська.

У Пулково затримували або скасовували рейси. Два пасажирські літаки, які прямували до Санкт-Петербурга, здійснили посадку в Гельсінкі.

Крім того, у Санкт-Петербурзі повідомляли про перебої з мобільним інтернетом.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

У ніч проти 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Інформації про наслідки атаки в наданому повідомленні немає.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.

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