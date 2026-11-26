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У Росії поліція продовжує затримувати чоловіків і примушувати їх підписувати контракти з Міноборони РФ для відправлення на війну проти України.

Такі випадки фіксують у різних регіонах країни, повідомляє правозахисний проєкт «Ідіть лісом» з посиланням на звернення родичів постраждалих.

За даними засновника проєкту Григорія Свердліна, у листопаді випадки примусового залучення до війни виявили в Амурській, Самарській, Омській, Томській, Ульяновській областях та інших регіонах РФ. Загалом організація отримала 15 повідомлень із різних частин країни.

Чоловіків найчастіше затримують за незначні правопорушення, зокрема за появу в громадських місцях у стані алкогольного сп’яніння. Після затримання їх можуть примушувати підписувати військові контракти. У правозахисному проєкті зазначають, що фактично людей забирають на війну без офіційного оголошення мобілізації.

Цю практику в «Ідіть лісом» називають «гібридною мобілізацією», коли російська влада формально не оголошує нову мобілізаційну кампанію, але використовує силові структури для примусового залучення чоловіків до війни.

Російський диктатор Володимир Путін може відкладати масштабну примусову мобілізацію в Росії, поки Кремль оцінює, чи дозволить посилення далекобійних ударів досягти поставлених цілей у війні проти України. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія нібито не планує проводити мобілізацію цієї осені. Водночас він назвав повідомлення про можливий призов «брехливою провокацією Києва».

Нагадаємо, у Росії готують списки працівників із бронню від мобілізації.

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