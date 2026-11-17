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Уряд РФ вніс до Держдуми законопроєкт, який дозволить достроково завершувати процедуру банкрутства та списувати борги до 10 млн рублів громадянам, що підпишуть контракт із Міноборони терміном від одного року для участі у війні проти України.

Пільга стосуватиметься справ про банкрутство, відкритих до 1 листопада 2026 року, зокрема й позасудових процедур.

Вона поширюватиметься на мобілізованих, призовників та інших контрактників після набуття законом чинності.

Також новим контрактникам планують залишати майно вартістю до 10 млн рублів. Активи понад цей ліміт зможуть продати на торгах. Водночас списання не стосуватиметься аліментів, боргів із зарплати, відшкодування шкоди життю та здоров’ю, моральної шкоди й збитків від злочинів.

Ініціативу просувають на тлі значних втрат російської армії та стабілізації набору новобранців. За оцінками німецького Інституту проблем міжнародної безпеки, із весни 2026 року Росія залучає близько 30–31 тисячі контрактників щомісяця.

Російський диктатор Володимир Путін може відкладати масштабну примусову мобілізацію в Росії, поки Кремль оцінює, чи дозволить посилення далекобійних ударів досягти поставлених цілей у війні проти України. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

В одній із муніципальних округів Кіровської області Росії місцевий бізнес зобов’язують підписувати угоди про виконання завдань у межах мобілізаційної роботи. У разі відмови підприємствам можуть обмежити можливість бронювати працівників від призову.

У Росії, державі-агресорі, люди намагаються виїхати за кордон через побоювання нової мобілізації та можливих обмежень на виїзд. За даними антивоєнного проєкту «Ковчег», кількість запитів про термінову допомогу з еміграцією від початку літа зросла майже увосьмеро, повідомляє Euronews.

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