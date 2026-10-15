У Росії хочуть залучати строковиків до гасіння пожеж у зоні бойових дій

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Держдума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволяє залучати строковиків до гасіння пожеж і аварійно-рятувальних робіт у складі військових підрозділів Федеральної протипожежної служби МНС.

Згідно з документом, зону роботи таких підрозділів планують розширити, зокрема на території збройних конфліктів. У пояснювальній записці це обґрунтовують геополітичною ситуацією та потенційними загрозами з боку інших країн.

Однією з причин ініціативи називають нестачу кадрів у російській протипожежній службі. За даними документа, некомплект особового складу підрозділів, які реагують на надзвичайні ситуації, у середньому по країні становить 22%.

Раніше глава МНС Росії Олександр Куренков заявляв, що щороку до служби у Федеральній протипожежній службі планують залучати до 5 тисяч призовників.

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