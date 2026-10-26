У Росії ховатимуть центри обробки даних під землю через атаки українських дронів

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Міністерство цифрового розвитку Росії затвердило рекомендації щодо захисту центрів обробки даних від атак українських безпілотників. Серед запропонованих заходів — резервне копіювання даних, координація роботи бізнесу із силовими структурами та фізичний захист об’єктів, зокрема розміщення під землею.

Для найважливіших дата-центрів розглядають можливість підземного будівництва та багаторівневої системи захисту. Вона передбачатиме використання засобів радіоелектронної боротьби, встановлення надміцних конструкцій, здатних витримувати ударну хвилю, а також постійну взаємодію IT-компаній із силовими структурами, зокрема Росгвардією та Збройними силами РФ.

Нові рекомендації мають стати обов’язковими як для державних установ, так і для приватного бізнесу. Водночас витрати на додатковий захист дата-центрів можуть призвести до зростання тарифів російських провайдерів на 10%.

За словами старшого інвестиційного директора групи KAMA FLOW Романа Чустузіана, навіть якщо укриття, захисні сітки, датчики та резервні канали зв’язку збільшать вартість об’єкта на 5–10%, такі витрати будуть значно меншими за потенційні втрати. Він зазначив, що в разі пошкодження дата-центру можна втратити 87% його вартості, а відновлення роботи може тривати місяцями.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Через атаки на дата-центри Яндекса в РФ досі не працюють низка сервісів.

Раніше у Росії після атаки дронів на датацентр Яндекса стався масштабний збій інтернет-сервісів.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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