У Росії масово перенаправляють літаки через обмеження в аеропортах

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Кілька російських аеропортів обмежили приймання літаків, через що частина рейсів не змогла приземлитися в Москві. Три літаки, які летіли з Туреччини, повернули назад, а понад десяток інших рейсів перенаправили на запасні аеродроми.

За інформацією «Коммерсанта», чотири літаки, які прямували до аеропорту «Домодєдово» з Душанбе, Єревана, Калінінграда та Сочі, посадили в Казані й «Шереметьєво». Ще 11 бортів, що мали прибути до «Внуково», скерували до Санкт-Петербурга, Казані, Нижнього Новгорода та Мінська.

Серед рейсів, які не змогли дістатися пункту призначення, був літак Turkish Airlines, що виконував рейс TK421 зі Стамбула до Москви. За словами пасажирів, борт вилетів близько 21:00. Приблизно через три години, коли літак почав заходити на посадку, екіпаж повідомив, що «Внуково» не приймає рейси. Лайнер розвернувся та полетів назад до Стамбула.

Ще два літаки, які прямували з Анталії до Москви, також змінили курс і повернулися до Туреччини. Про це повідомило видання Москва 24 з посиланням на джерело в авіадиспетчерських службах.

Тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків запровадили в московських аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський». Росавіація пояснила рішення необхідністю забезпечення безпеки польотів.

Обмеження торкнулися й інших регіонів Росії. За повідомленнями російських медіа, заходи безпеки запроваджували в аеропортах Пензи, Саратова, Нижнього Новгорода та низки інших міст.

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