Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не погодиться навіть на так зване «квазичленство» України в НАТО. За його словами, будь-які формули, які передбачають такий статус для Києва, є неприйнятними для Кремля.

«Я хочу сказать, что нахождение даже формулы квазичленства в НАТО для Киева и поиски какого-то, в кавычках, креативного решения в этой сфере — это неприемлемый для нас вариант. Мы гарантии безопасности обсуждаем прежде всего в преломлении к обеспечению безопасности нашей собственной страны, и об этом ведем речь», — сказав представник російського МЗС.

Він також наголосив, що Росія вимагає від України відмовитися від перспективи вступу до Північноатлантичного альянсу.

«Что касается Украины, то пусть они признают неотменимость нашего требования о недопустимости вхождения этого государства в НАТО», — заявив Рябков.

За його словами, після такого визнання питання гарантій безпеки для України можна буде обговорювати.

«Когда это произойдет, я думаю, вопрос о гарантиях безопасности так или иначе может быть обсужден. И не предвосхищая никаких решений в этой сфере, подчеркну, что мы не закрываемся от диалога, но не от диалога о вхождении Украины в НАТО. Еще раз, это совершенно неприемлемая опция», — додав заступник глави МЗС РФ.

Про це Рябков сказав, відповідаючи на запитання щодо можливості надання Україні гарантій безпеки за принципом статті 5 Вашингтонського договору, яка передбачає колективну оборону країн Альянсу.

Нагадаємо, президент Франції заявив, що настав час повернутися до питання членства України в Альянсі. Він також наголосив, що Москва досі не висунула жодних конкретних і відчутних пропозицій щодо миру, водночас висуваючи максималістські вимоги.

Колишній президент США Джо Байден заявив, що обіцянка Україні членства в НАТО, озвучена у 2008 році, була передчасною. Він також припустив, що Києву натомість могли б запропонувати особливий статус поза Альянсом із альтернативними гарантіями безпеки.

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