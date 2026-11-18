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Під час катастрофи у Кемеровській області рф 17 листопада військово-транспортного літака Ан-12 ліквідувалися 17 російських військовослужбовців, які перебували на борту. Авіакатастрофа сталася 17 листопада 2026 року в районі села Ягуново.

За попередніми даними міністерства оборони рф, причиною падіння стала технічна несправність — за версією російських медіа, у повітрі загорівся один із двигунів літака, після чого повітряне судно почало стрімко пікірувати. Політ був плановим і здійснювався в безлюдній місцевості.

У росії оприлюднили імена шести членів екіпажу:

* командир повітряного судна — М. Г. Абуладзе;

* помічник командира — Д. В. Назаренко;

* штурман — І. А. Горшков;

* старший радист — І. В. Короваєв;

* старший бортовий технік — І. Н. Шевельєв;

* технік — А. К. Синицин.

За інформацією російських ЗМІ, серед загиблих на борту також були щонайменше двоє підполковників та двоє майорів. Повний офіційний список усіх 17 загиблих міноборони рф та місцева влада станом на 18 листопада не публікували.

Джерело: телеграм-канал «Досье Шпиона».

Нагадаємо, у Росії розбився військово-транспортний літак Ан-12.

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