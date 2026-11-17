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У Росії порушили кримінальні справи проти громадян, які переказували гроші на допомогу політичним в’язням під час благодійного марафону «Ти не один» у червні 2023 року. Про це дізналися правозахисники «ОВД-Инфо».

Загалом під час заходу зафіксували 7519 переказів у рублях із території Росії. ФСБ стверджує, що кошти нібито призначалися Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, який російська влада визнала екстремістською організацією у 2021 році.

Через це щонайменше двох людей переслідують за статтею про фінансування екстремістської діяльності.

Одного фігуранта вже визнали винним і призначили йому великий штраф. Інший виїхав із Росії, його судитимуть заочно. За переказ 3000 рублів йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Організатори марафону та політик Максим Кац заперечують причетність ФБК до збору коштів. За їхніми словами, марафон організовував телеканал «Дождь», а зібрані гроші передали йому для допомоги політв’язням.

У Росії, державі-агресорі, суд заочно засудив журналістку та авторку Meduza Асю Зольнікову до двох з половиною років позбавлення волі. Як повідомила прокуратура Москви, їй висунули обвинувачення в участі в діяльності організації, яку російська влада визнала «небажаною».

У Ярославлі в Російській Федерації, державі-агресорі, суд у вересні засудив чоловіка середнього віку до 14 років колонії після того, як він фотографував надгробки російських військових, які загинули у війні проти України.

У Росії колишнього підполковника Константина Фролова засудили до 21 року колонії суворого режиму. За даними видання «Коммерсантъ», він організував схему з фальшивими бойовими пораненнями заради державних виплат і нагород, а також знімав постановочні відео про нібито бойові успіхи російських військових. Суд також позбавив його військового звання та державних нагород.

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