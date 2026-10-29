У Росії скасували та затримали понад 400 авіарейсів через масовану атаку дронів

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29 жовтня в аеропортах Москви, Санкт-Петербурга та Уфи затримали або скасували понад 400 рейсів на тлі масштабної атаки безпілотників по російських регіонах.

За підрахунками Baza, у Шереметьєво затримали 149 рейсів і скасували ще п’ять, у Внуково затримки торкнулися 137 рейсів, а в Домодєдово — 42 рейсів, один із яких скасували. У петербурзькому Пулково скасували шість рейсів і затримали 57. Також аеропорт прийняв 16 літаків, які прямували на запасний аеродром.

За даними Міноборони РФ, уночі та вранці російська ППО нібито перехопила 1214 безпілотників над 18 регіонами країни та Москвою. Bloomberg зазначає, що це найбільша кількість дронів, про перехоплення яких російська влада звітувала за одну ніч від початку повномасштабної війни.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що з вечора 28 жовтня до ранку 29 жовтня в напрямку столиці та області летіли 613 безпілотників, із яких 231 нібито збили на підльоті до міста.

У ніч проти 28 жовтня в кількох регіонах Росії повідомляли про вибухи та пожежі. Зокрема, у Тульській області заявили про атаку на хімічний завод «Азот», де спалахнула пожежа. Аеропорти Москви запровадили обмеження на роботу.

Нагадаємо, дрони атакували хімічний завод Азот у Тульській області Росії.

Тим часом у Липецьку пролунали вибухи, повідомляють про пожежу біля аеродрому.

Під час Форуму країн-експортерів газу (ФСЕГ) у Москві 27 жовтня за участі путіна сили протиповітряної оборони країни-агресорки збили над столицею рф щонайменше 16 безпілотників.

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