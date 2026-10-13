У росії вартість страхування складів зросла в десятки разів через удари дронів

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У росії зафіксовано стрімке стрибкоподібне зростання вартості страхування складських приміщень та майна. За даними аналітиків сервісу «Полис.онлайн» та фонду «Рентал про», за підсумками третього кварталу 2026 року середній тариф на страхування складів у річному вимірі зріс у 13–20 разів, а порівняно з попереднім кварталом — майже в 7 разів.

Основною причиною різкого подорожчання стали систематичні удари українських безпілотників по великих логістичних об'єктах агресора, зокрема складах провідних маркетплейсів Wildberries та Ozon. У страховій компанії «Ренессанс страхование» повідомили, що ціна поліса для складів класу «А» лише за період із червня по вересень зросла в 37,5 раза — з 0,08–0,15% до 3–5% від загальної страхової суми. За оцінками компанії Mains, страхування об'єкта із запасами на 10 млрд рублів зараз коштує до 500 млн рублів проти 20–25 млн рублів роком раніше.

Аналітики Data Insight оцінюють загальний збиток Wildberries від втрати інфраструктури у 147–280 млрд рублів, а Ozon — приблизно в 100 млрд рублів. На тлі регулярних атак російські страховики також скоротили термін фіксації ставок за ризиками ураження БпЛА з 12 до 6 місяців.

Джерела: видання сервіс «Полис.онлайн».

Російський маркетплейс Ozon оголосив, що з 13 жовтня припиняє дію програма страхування Інгостраху для продавців від масових пошкоджень товарів та атак безпілотників.

Продавці Wildberries заявили про затримку виплат на 20 млрд рублів.

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