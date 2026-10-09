У Росії вдвічі почастішали скасування авіарейсів через загрозу атак дронів

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У січні–вересні 2026 року в Росії вдвічі зросла частота скасування регулярних пасажирських авіарейсів, а кількість тривалих затримок збільшилася в середньому у 2,2 раза. За цей період понад 7,6 млн пасажирів чекали на виліт більш як три години — у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Кількість рейсів із затримкою понад годину зросла у 1,7 раза — до 128 тисяч. У 77 тисячах випадків пасажири чекали щонайменше дві години. Кількість затримок від трьох годин збільшилася у 2,2 раза — до 51 тисячі, а від чотирьох годин — у 2,4 раза, до 36 тисяч.

Водночас частка рейсів, які вилітали із запізненням не більш як на 15 хвилин, скоротилася з 57% до 52%.

В «АльфаСтрахуванні» погіршення показників пов’язують з обмеженнями роботи аеропортів через загрозу атак українських безпілотників. За даними видання, з кінця квітня план «Килим» у південних і центральних регіонах Росії запроваджують майже щодня.

Після ударів по НПЗ у Росії різко зріс попит на електромобілі.

Московський НПЗ повністю зупинив переробку нафти після удару українських дронів.

У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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