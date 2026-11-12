У Росії вибухнула машина полковника ВПС: з'явилися нові деталі про підривника та жертву

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12 листопада у Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, у якому перебував полковник російських Повітряно-космічних сил. За версією російської сторони, вибухівку для підриву передали незвичним способом — за допомогою повітряної кулі. Тим часом російські медіа намагаються з'ясувати особу загиблого та називають кілька можливих версій.

За їхніми даними, у машині міг перебувати один із трьох полковників 6-ї армії ВПС РФ. Деякі з можливих кандидатів не підходять за віком, інші виходили на зв'язок і, ймовірно, живі. Водночас російське видання «Агентство Новости» припустило, що загиблим міг бути Дмитро Лободін, який мешкає приблизно за 400 метрів від місця вибуху. Його дружина відмовилася повідомляти, чи живий чоловік.

Водночас серед можливих жертв називають офіцера, який, за повідомленнями, брав участь в обстрілі дитячої лікарні «Охматдит» у Києві. Ця інформація наразі потребує підтвердження.

Підрив у Санкт-Петербурзі — версії щодо жертви 12 листопада

Слідчий комітет РФ поки офіційно не озвучив ім'я та прізвище полковника, який загинув через підрив у Санкт-Петербурзі 12 листопада. При цьому у мережі розглянули трьох кандидатів — зібрали про них інформацію та дослідили різні варіанти подій.

Дмитро Лободін — 58-річний головний штурман 6 армії ВПС ПФ та ППО. Про те, що загинула саме ця особа написало місцеве медіа "78.ru", але згодом інформацію видалили. Тим часом "Агентство Новости" зателефонувало чоловіку, але він не відповів, згодом вдалось сконтактувати з дружиною, яка відмовилась говорити та кинула слухавку. Уточнюється, що Лободін живе за 400 м від місця вибуху — с. Шушари, тер. Слов'янка, вул. Ростовська, б. 13-15, кв. 312. Полковник брав безпосередню участь у війні РФ проти України, вказано на інформаційному порталі "Книга катів".

Андрій Ходикін — 57-річний заступник командуючого 6-ї армії ВПС та ППО РФ. Посадові обов'язки — військово-політична робота: організація пропагандистських заходів серед особового складу, який бере участь у російсько-українській війні. Місцепроживання — також неподалік від точки вибуху: с. Шушари, вул. Ростовська, б. 4, кв. 81. Дружина Ходикіна відповіла журналістам, що не знає де її чоловік, а він сам на дзвінки не відповідав.

Віктор Поздняков — 59-річний заступник командуючого 6-ї армії ВПС та ППО РФ по авіації. На порталі "Книга катів" вказано, що він командує російськими пілотами, які бомбардують Сумську, Чернігівську та Харківську області. Адреса — Санкт-Петербург, просп. Просвітництва, б. 15а, кв. 482.

У росіських ЗМІ назвали ще два імені можливих жертв підриву у Санкт-Петербурзі — це полковники Олег Скитський (командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ) та Ілля Корякін (заступник командира, начальник штабу 22-й бомбардувальної авіаційної дивізії РФ). Також вказано, що ці фігуранти можуть бути причетні до ударів по "Охматдиту".

О 14:30 на російському-телеграм каналі написали, що загиблому полковнику 51 рік, що він їздить у китайському автомобілі. Також уточнили, що Лободін та Хадикін живі, а Поздняков не підходить за віком: джерело інформації не вказане.

Хто підклав вибухівку у Санкт-Петербурзі 12 листопада

Чоловік, який підклав вибухівку під машину полковника у Санкт-Петербурзі, — це 31-річний росіянин Ян, написало російське медіа з посиланням на власні джерела у поліції РФ. Чоловік начебто місяць стежив за жертвою (відзначав, коли виходить та повертається, де паркується тощо) і навіть влаштувався вантажником у найближчий магазин "Лента". У потрібний момент спільник отримав вибухівку, яку надіслали повітряною кулею з Балтії, та передав її Яну. Підривник півночі 12 листопада прикріпив пристрій під машину полковника. Близько 7 год стався підрив: детонацію влаштували або за допомогою GPS-маячка, або третьою особою, або самостійне спрацювання на рух. Тим часом підривник терміново вилетів до Туреччини, а потім до Молдови.

РосЗМІ також розповіло про особистість підривника Яна. З'ясувалось, що він приїхав у Санкт-Петербург з Пскова, працював у кінотеатрах, цікавився модними течіями, кастингами, татуюваннями та "накопичував борги". Російські спецслужби встановили, що після початку війни РФ у 2022 році він літав до Санкт-Петербурга і навіть перераховував донати у Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Навального. На фото з соцмереж Яна, якого назвали підривником з Санкт-Петербурга, — чоловік неформальної зовнішності з дредами та у вільному одязі, схожий на хіпі.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що Відео: У Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль із російським полковником.

Раніше у Росії заявили про загибель пілотів під час української атаки на Санкт-Петербург.



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