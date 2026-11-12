У росії визнали крадіжку з початку року ще $3 мільярдів на нацпроєктах путіна

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Генеральна прокуратура РФ заявила про масштабні розкрадання бюджетних коштів під час реалізації російських національних проєктів. За словами очільника відомства Олександра Гуцана, за дев'ять місяців 2026 року збитки від таких злочинів зросли більш ніж у півтора раза порівняно з минулорічним показником і перевищили 240 млрд рублів (близько 2,9 млрд доларів США).

Загалом у 2026 році на фінансування 20 оновлених національних проєктів у РФ виділили 7 трлн рублів (близько 84,6 млрд доларів США), що майже вдвічі менше за закладені в бюджеті витрати на війну проти України за статтею «Національна оборона» — 12,9 трлн рублів (близько 155,9 млрд доларів США).

Під час наради керівників силових структур Гуцан повідомив про щорічне зростання кількості злочинів, пов'язаних із виведенням коштів у тіньовий обіг, фіктивними угодами та картельними змовами. За неповні два роки наглядове відомство виявило 590 тис. порушень у цій сфері та ініціювало відкриття понад 3,5 тис. кримінальних справ.

Джерело: Видання The Moscow Times.

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