У Росії за коментарі в Telegram можуть ув’язнювати на строк до шести років

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У Держдумі РФ зареєстрували законопроєкт, який передбачає посилення покарання за заклики до масових заворушень в інтернеті. Максимальний термін позбавлення волі за такі публікації пропонують збільшити до шести років. Уряд Росії вже підтримав ініціативу.

Законопроєкт передбачає, що заклики до масових заворушень, поширені через ЗМІ або інтернет, вважатимуться тяжким злочином. Це також розширить можливості слідства домагатися тримання обвинувачених під вартою.

За оцінкою юристів і правозахисників, зміни можуть призвести до збільшення кількості кримінальних справ через коментарі в соцмережах. Строк давності для переслідування за інтернет-заклики пропонують збільшити з двох до десяти років, а строк погашення судимості після реального ув’язнення — з трьох до восьми років.

За даними правозахисного проєкту «ОВД-Инфо», з 2021 року за відповідною статтею засудили 31 людину. Реальні терміни ув’язнення отримали четверо.

Окремо законопроєкт передбачає збільшення максимального штрафу за насильство щодо представників влади з 200 до 500 тисяч рублів.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що брак довіри між сторонами залишається однією з головних перешкод на шляху до мирного врегулювання війни Росії проти України. За його словами, для досягнення тривалого миру необхідно відновити діалог, посилити взаєморозуміння та бути готовими до взаємних поступок.

Європейські лідери розглядають можливість прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і обговорюють два потенційні сценарії завершення війни в Україні. Один із них передбачає замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, а інший — передачу Росії решти Донбасу в обмін на можливість вступу України до НАТО.

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