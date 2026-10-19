У росії зафіксували перехід покупців на найдешевшу побутову техніку

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Жителі РФ перейшли в режим економії та почали скорочувати витрати на побутову техніку, обираючи найбюджетніші моделі.

За даними дослідження ICMR, у січні–серпні 2026 року продажі великої побутової техніки зросли на 7,4% у штучному вираженні, але в грошовому впали на 0,6% — до 338,7 млрд рублів ($4,09 млрд).

У сегменті малої побутової техніки обсяги продажів у штуках зросли на 17,6% (до 91,7 тис. одиниць), а виручка підвищилася лише на 13% — до 294,6 млрд рублів ($3,56 млрд), що свідчить про суттєве зниження середнього чека.

Експерти зазначають, що ощадлива поведінка споживачів у поєднанні зі зростанням логістичних витрат, валютними коливаннями та ударами безпілотників по складських об'єктах маркетплейсів чинить тиск на ринок. Аналітики прогнозують подальше падіння попиту на електроніку у першій половині 2027 року, а також припускають зростання цін на техніку до кінця року на 40–50% через подорожчання оперативної пам'яті та інших імпортних компонентів.

Джерело: «Коммерсантъ».

Нагадаємо, у Росії стрімко погіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність через можливу нову хвилю мобілізації. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Після трьох років неочікуваного економічного зростання росія стикається з раптовим уповільненням — витрати на війну, інфляція та падіння цін на нафту почали тиснути на економіку, яка ще донедавна здавалася стійкою до санкцій.

Кредитування населення у росії скоротилося до шестирічного мінімуму.

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