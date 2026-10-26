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У Росії стрімко зростає прострочена заборгованість підприємств одне перед одним. Причинами називають уповільнення економіки, підвищення податків, падіння прибутків і високі ставки за кредитами.

За даними аналітичного агентства «Експерт РА» з посиланням на Росстат, за рік кредиторська заборгованість бізнесу зросла на 28%, або на 32 трлн рублів. Наприкінці червня її обсяг сягнув 155 трлн рублів. Це найбільший приріст за 12 місяців із 2004 року.

«Зіткнувшись із дефіцитом оборотних коштів, збитками, дорогим класичним фінансуванням і складнощами з його залученням, компанії почали затягувати розрахунки з контрагентами», — зазначили аналітики.

Серед великих компаній платежі затримують 23,8% підприємств проти 20,8% роком раніше. Частка тих, хто прострочує розрахунки більш ніж на 60 днів, з початку 2025 року зросла з 4,1% до 6,5%.

Середніх компаній, які затримують платежі, також побільшало — 20,6% проти 17,4% роком раніше.

Аналітики попереджають про ризик «ефекту доміно»: постачальники, які не отримують гроші від боржників, самі втрачають можливість вчасно розраховуватися зі своїми партнерами.

Російський союз промисловців і підприємців (РСПП), що об'єднує найбільші компанії рф з часткою близько 60% у національному ВВП, висловив гостру критику щодо підвищення податків, яке уряд розробляє на 2027 рік для покриття дефіциту військового бюджету.

Нагадаємо, у Росії стрімкопогіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність через можливу нову хвилю мобілізації. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Після трьох років неочікуваного економічного зростання росія стикається з раптовим уповільненням — витрати на війну, інфляція та падіння цін на нафту почали тиснути на економіку, яка ще донедавна здавалася стійкою до санкцій.

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