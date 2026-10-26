У Росії заявили про атаку дрона на потяг із футболістами московського Локомотива

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У Воронезькій області Росії, за повідомленнями російських пропагандистів, безпілотник нібито пошкодив вагон потяга «Анапа — Москва», яким футболісти московського «Локомотива» поверталися після матчу чемпіонату РФ.

Після зупинки потяга команда пересіла на автобус, щоб дістатися Москви.

За наявною інформацією, ніхто з представників футбольного клубу не постраждав. Обставини інциденту потребують незалежного підтвердження.

У ніч проти 25 жовтня безпілотники атакували завод «Авісма» в місті Березники Пермського краю Росії. Підприємство входить до корпорації «ВСМПО-Авісма» — одного з найбільших виробників титану у світі. Російська влада заявила про незначні пошкодження промислового об’єкта, але стверджує, що він продовжує працювати.

Додамо, що українські військові вдарили по російських РЛС і пунктах управління.

У неділю, 25 жовтня, у місті Єлець Липецької області Росії атакували промисловий об’єкт. За даними російських моніторингових каналів, під ракетний удар міг потрапити завод «Енергія», який виробляє батареї та джерела живлення для військової техніки. Російська влада підтвердила атаку на промислову зону, але не назвала об’єкт, який став ціллю.

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