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Ректор Башкирського державного медичного університету Валентин Павлов на зустрічі у Міжвузівському кампусі в Уфі закликав російських жінок віком до 30 років народити по семеро дітей, щоб забезпечити країні економічну, соціальну та політичну «велич». За його підрахунками, для досягнення цієї мети населення росії має зрости вп’ятеро — до 700 мільйонів осіб.

Посилаючись на невідомі «давні дослідження», Павлов заявив, що без стрімкого зростання народжуваності росіянам «буде не дуже комфортно жити на старості». Водночас озвучена ним цифра у 700 мільйонів уже неодноразово фігурувала в риториці російських чиновників та провладних діячів, зокрема заступника голови адміністрації президента рф Магомедсалама Магомедова, хоча жодних наукових демографічних обґрунтувань цього показника не існує.

Заклики до багатодітності лунають на тлі глибокої демографічної кризи, в якій росія перебуває з 2015 року. Після окупації Криму сумарний коефіцієнт народжуваності в країні впав із 1,78 до 1,36 дитини на одну жінку, а щорічна кількість новонароджених скоротилася з 1,94 до 1,22 мільйона. Через падіння народжуваності кількість пологових будинків у рф скоротилася майже на 20% порівняно з 2020 роком, а число вихованців дитсадків опустилося до мінімуму за останні десять років.

Попри витрачені 4 трильйони рублів на нацпроєкт «Демографія», у 2018–2024 роках природне скорочення населення росії склало близько 4 мільйонів осіб. За оцінками фахівців, за підсумками 2026 року кількість новонароджених у країні може ледь перевищити один мільйон, що пояснюється вступом у репродуктивний вік нечисленного покоління 1990-х років, падінням доходів та економічною невизначеністю через війну проти України.

Джерело: UTV.

Підрозділи Сил оборони України з початку 2026 року уразили за допомогою безпілотних літальних апаратів понад 2 мільйони цілей російської армії. Зокрема, українські оператори дронів ліквідували або важко поранили більш як 320 тисяч російських військовослужбовців.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби 18 листопада українські захисники ліквідували 1 970 російських окупантів.

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