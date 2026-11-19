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У росії ініціювали тимчасове зупинення видачі ліцензій на нові освітні програми приватних університетів до вересня 2027 року. Після завершення мораторію приватним вишам доведеться узгоджувати відкриття кожної спеціальності з міністерством науки і вищої освіти рф.

Відповідні поправки до закону «Про освіту» внесли до держдуми на чолі зі спікерами обох палат парламенту Валентиною Матвієнко та В’ячеславом Володіним. Згідно з документом, відомство перевірятиме, чи відповідають запропоновані приватними закладами спеціальності «цілям державної політики у сфері вищої освіти», а також «завданням технологічного лідерства та кадрового забезпечення пріоритетних напрямів розвитку».

Негативний висновок міністерства стане офіційною підставою для відмови в ліцензуванні. Крім того, законопроєкт передбачає анулювання ліцензій для програм, які понад два роки не мають державної акредитації — а її видаватимуть окремо на кожну спеціальність, а не на групу напрямів.

Як зазначають російські медіа, посилення контролю за приватними вишами пов’язане з гострим дефіцитом кадрів на оборонних і промислових підприємствах рф. Раніше очільник мінобрнауки рф Валерій Фальков скаржився на «надлишок людей із вищою освітою», що нібито шкодить економіці, а володимир путін вимагав до 2028 року підготувати близько мільйона фахівців робітничих професій. Через запроваджене держрегулювання набору у 2026 році кількість студентів на платному навчанні за 40 спеціальностями у росії вже скоротилася на 28% (майже на 100 тисяч осіб). Водночас відсутність держакредитації у приватних вишах позбавляє їхніх студентів права на відстрочку від призову до російської армії.

Джерело: Коммерсантъ.

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