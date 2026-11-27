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У Росії розширили перелік відомостей, передача яких іноземцям може становити загрозу національній безпеці. До нього внесли інформацію про ув’язнених, які уклали контракти з Міноборони РФ, а також фінансові дані військових та їхніх родичів. За певних обставин передача таких відомостей може призвести до кримінального переслідування.

Наказ ФСБ змінює перелік інформації, яка не належить до державної таємниці, але може бути використана проти безпеки Росії в разі її отримання іноземними джерелами. Цей перелік затвердили у 2022 році, тоді він містив 60 пунктів.

До нього додали дані про засуджених, підозрюваних та обвинувачених, які уклали контракти з Міноборони РФ замість відбування покарання. Зокрема, йдеться про інформацію щодо кількості таких осіб.

Також обмеження стосуються відомостей про працівників Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП), які займалися підготовкою та відправленням цих людей на військову службу.

Окремий блок нових обмежень охоплює фінансову інформацію про військовослужбовців, працівників оборонно-промислового комплексу та членів їхніх родин. Зокрема, йдеться про зарплати, банківські рахунки, вклади та фінансові зобов’язання. Виняток становлять відомості, які вже перебувають у відкритому доступі.

Цілеспрямований збір і передача таких відомостей іноземним державам, організаціям або громадянам за певних умов можуть стати підставою для визнання людини «іноземним агентом».

Якщо передача інформації відбувається за обставин, що створюють загрозу безпеці Росії, дії можуть кваліфікувати за статтею 275.1 Кримінального кодексу РФ — «Конфіденційне співробітництво з іноземною державою чи організацією».

Частина перша цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років і штрафу до 1 млн рублів.

Як пише видання «Важные истории», статтю 275.1 у Росії часто називають «держзрадою-лайт». Правозахисники стверджують, що її використовують для політичних переслідувань, а силовики нерідко перекваліфіковують справи за нею на державну зраду.

Нагадаємо, у Росії поліція продовжує затримувати чоловіків і примушувати їх підписувати контракти з Міноборони РФ для відправлення на війну проти України.

У третьому кварталі 2026 року росіяни масово виїжджали до Грузії, Вірменії та Сербії на тлі чуток про нову хвилю мобілізації. Загальна кількість громадян РФ, які вирушили до цих трьох популярних серед антивоєнних емігрантів країн, стала рекордною за останні 17 років. Про це свідчить статистика прикордонної служби ФСБ.

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