У Росії засудили чотирьох жителів Мелітополя у справі про підриви

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив чотирьох жителів окупованого Мелітополя у справі про вибухи та замахи на представників окупаційної влади. 38-річний Ігор Гаранін отримав довічне ув’язнення, а ще троє обвинувачених — по 25 років колонії. Під час судового процесу всі четверо заявляли про тортури та тиск з боку слідства.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вироки чотирьом жителям окупованого Мелітополя Запорізької області. Їх звинуватили у причетності до вибухів і підготовки замахів на представників російської окупаційної влади. 38-річного Ігоря Гараніна засудили до довічного ув’язнення. 54-річний Сергій Гаркуша, 58-річний Сергій Євтушенко та 46-річна Олена Рой отримали по 25 років колонії.

За даними видання, усі четверо жили в окупованому Мелітополі. Російський суд стверджує, що Гаранін та Євтушенко мають українське громадянство, а Гаркуша та Рой — російське.

У чому їх звинуватили

За версією російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), у 2022–2023 роках обвинувачені нібито діяли за завданням українських спецслужб і готували замахи на представників окупаційної адміністрації та силових структур. Слідство пов’язує їх із кількома епізодами. Перший вибух стався 15 листопада 2022 року. Тоді постраждав Дмитро Трухін, який в окупаційній адміністрації відповідав за питання комунальної власності, містобудування, майнових і земельних відносин.

Другий вибух стався 27 квітня 2023 року. Унаслідок нього загинув Олександр Міщенко — заступник начальника російського управління МВС «Мелітопольське». Ще один співробітник поліції дістав поранення. Крім того, за версією ФСБ, із лютого до травня 2023 року готували замах на Романа Пшеничного, заступника начальника з оперативної роботи Головного управління МВС у Запорізькій області. Водночас Пшеничний відмовився визнавати себе потерпілим і брати участь у судовому процесі.

Усі ці обставини наведені у версії російського слідства. Самі обвинувачення та вироки не є незалежним підтвердженням того, що події відбувалися саме так, як їх описують російські силовики.

Обвинувачені заявляли про тортури

Як пише «Медіазона», під час судового процесу всі четверо розповідали про катування та тиск з боку силовиків. За їхніми словами, слідчі домагалися зізнань, а частину свідчень вони давали під примусом. Сергій Гаркуша розповідав, що під час перших допитів його кілька днів били в підвалі. За його словами, після чотирьох-п’яти днів побиття він підписав протокол, навіть не прочитавши його.

Ігор Гаранін повідомив, що його утримували в так званому «гаражі». «Медіазона» зазначає, що йдеться про місце таємного ув’язнення. Олена Рой, зі свого боку, заявила, що слідчий вигадав її зізнання у знайомстві з Євтушенком. За її словами, ці свідчення не відповідали дійсності.

Сергій Євтушенко також розповів про тиск під час слідства. За його словами, слідчий переконував його не відмовлятися від зізнань, які він зробив під тортурами. При цьому чоловікові нібито обіцяли, що його обміняють і після цього «нічого в його житті не зміниться». Ці заяви обвинувачених наводить «Медіазона». Вони стосуються умов утримання та способів, якими слідство могло отримувати свідчення.

Що вони сказали перед вироком

Під час останнього слова Ігор Гаранін назвав себе українським військовослужбовцем, якого направили до Мелітополя для проведення розвідки. Сергій Гаркуша перед оголошенням вироку попросив включити його до списків на обмін. Олена Рой нагадала, що її чоловік був офіцером і загинув, за її словами, «за територіальну цілісність України».

Попри заяви про тортури та примус до зізнань, суд виніс усім чотирьом обвинуваченим обвинувальні вироки. Гаранін отримав довічне ув’язнення, а Гаркуша, Євтушенко та Рой — по 25 років колонії.

Раніше в Росії засудили ще двох жителів Мелітополя

У вересні Південний окружний військовий суд також засудив Геннадія та Ольгу Капралових, подружжя з окупованого Мелітополя. За версією російського слідства, Капралови разом з іншими учасниками підпільної групи нібито діяли за завданням українських спецслужб і готували теракти в місті.

Таким чином, справа чотирьох мелітопольців стала ще одним судовим процесом у Росії, пов’язаним із твердженнями про підпільну діяльність на окупованій частині Запорізької області. У цій справі обвинувачені заявляли про тортури та тиск, однак російський суд усе одно призначив їм тривалі терміни ув’язнення. Про це повідомила пресслужба суду, а також пише «Медіазона».

Суд у столичному регіоні виніс вирок російському військовослужбовцю, який під час окупації Броварського району вбив цивільного мешканця. Окупант служив снайпером у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ.

На тимчасово окупованій території Запорізької області російський окупаційний суд засудив місцевого працівника школи до 13 років колонії суворого режиму. Чоловіка звинуватили у шпигунстві на користь України.

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