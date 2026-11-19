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У російському Новосибірську затримали колишнього командувача Сибірського округу Росгвардії генерал-полковника Миколу Маркова, який став десятим генералом цього відомства, затриманим від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними правоохоронних органів, справу розслідують військові слідчі за статтями про отримання хабаря та перевищення посадових повноважень, що передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Як зазначають медіа, незадовго до арешту Марков активно шукав собі адвокатів.

Микола Марков очолював Сибірський округ Росгвардії з 2020 року до травня 2026 року, а звання генерал-полковника отримав у березні 2023 року. На цій посаді він свого часу змінив генерал-полковника Віктора Стригунова, який згодом став першим заступником директора Росгвардії та також був заарештований у липні 2025 року за звинуваченням у корупції та зловживанні повноваженнями.

Джерело: The Moscow Times.

У Москві заарештували начальника управління навчально-матеріальної бази Головного управління бойової підготовки Збройних сил РФ генерал-майора Сергія Нікітушкина. Він є учасником так званої «СВО».

У тилу РФ за два роки ліквідували трьох генералів.

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