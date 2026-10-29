У Росії звільнили важкохворого кримського політв’язня Тофіка Абдулгазієва

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Кримський політв’язень Тофік Абдулгазієв, якого російський суд засудив до 12 років ув’язнення, вийшов на свободу та возз’єднався з родиною в Криму. У чоловіка діагностували злоякісну пухлину головного мозку.

Про звільнення повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, Абдулгазієва звільнили деякий час тому, однак публічно про це повідомили лише після його прибуття до Криму.

Чоловік перебував у російській колонії в Челябінську. Його затримали окупаційні силовики 27 березня 2019 року, а в травні 2022-го засудили до 12 років ув’язнення у справі «Хізб ут-Тахрір».

За час перебування за ґратами стан здоров’я Абдулгазієва критично погіршився. У нього діагностували гліобластому — злоякісну пухлину головного мозку. Через хворобу він майже повністю втратив зір, страждав від сильного головного болю, нападів задухи та втрати свідомості.

Також у політв’язня виявили туберкульоз легень, двосторонню пневмонію, серцеву недостатність та інші тяжкі захворювання.

Джерело: Рефат Чубаров (Facebook)

На території тимчасово окупованого рф Криму фактично відбувається геноцид українців і кримських татар, що не може бути прийнято цивілізованим суспільством.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські силовики обшукали будинки кримських татар. З невідомих причин під час рейду були затримані шестеро жителів півострова з різних населених пунктів.

У тимчасово окупованому Севастополі російська ФСБ затримала місцевого жителя 1969 року народження.

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