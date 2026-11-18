У розпорядженні Федеральної служби безпеки Росії є список особового складу бригади «Азов», який містить щонайменше тисячу прізвищ. За матеріалами російського суду, до переліку також потрапили цивільні працівники, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Що відомо про список

За даними видання, список досліджували в Південному окружному військовому суді Росії під час процесу над колишньою кухаркою військової частини №3057 з Урзуфа Вікторією Тиньковою.

У документі вона значиться під номером 1084 із позначкою "робітник". З документів, продемонстрованих у суді, випливає, що частина людей зі списку живе на окупованих Росією територіях.

Цей самий документ, за даними "Медіазони", на прохання захисту вивчали й під час процесу над колишньою прачкою тієї ж частини Ольгою Денисовою, яка влаштувалася туди за місяць до початку повномасштабної війни. Денисової в списку не було.

Одна зі свідків, яка заявляла в суді про непричетність до "Азову", значилося під номером 1069. Обидві жінки жили на окупованих територіях і не ховалися від російських силовиків.

Про це повідомляють російські пропагандистьскі ЗМІ.



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