У Самарі на Дніпропетровщині після російської атаки загорілися склади із сільгосптехнікою

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У місті Самар Дніпропетровської області 11 жовтня спалахнула пожежа на складах із сільськогосподарською технікою. За попередньою інформацією, займання сталося внаслідок російської атаки.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Він написав, що росіяни двічі атакували місто Самар безпілотниками. Горять склади із сільськогосподарською технікою.

Раніше РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

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