У Санкт-Петербурзі після нічної атаки загинула щонайменше одна людина — BBC News

У Санкт-Петербурзі, Російській Федерації — державі-агресорі, внаслідок нічної атаки загинула щонайменше одна людина, ще щонайменше п’ятеро зазнали поранень. Під удар потрапили Санкт-Петербурзький нафтовий термінал і нафтобаза «Ручьї», повідомляє BBC News.

Пожежі на нафтових об’єктах

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов заявив, що після атаки на території нафтового термінала та нафтобази гасили пожежі. За його словами, у місті також пошкоджено 12 багатоквартирних і два приватні будинки.

Аеропорт Пулково тимчасово закривали. Бєглов також попередив про можливі перебої в роботі мобільного інтернету.

Атака на логістичний центр і дата-центр

Під атаку також потрапили логістичний центр російського маркетплейсу Ozon і регіональний дата-центр соцмережі VK. У VK підтвердили, що безпілотник атакував їхній дата-центр, однак заявили, що сервіси працюють у звичайному режимі. Водночас користувачі повідомляли про перебої вранці.

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В Ozon повідомили, що після атаки безпілотника в місцевому логістичному центрі сталася пожежа. Працівників евакуювали, постраждалих серед персоналу немає. Компанія не приймала відправлення від продавців на цій локації, оскільки вона виконувала інші операційні функції.

Київ ударів не коментував. Міністерство оборони РФ заявило, що протягом ночі до неділі над російською територією нібито збили понад тисячу українських безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що після оголошення Дональдом Трампом «енергетичного перемир’я» Росія 76 разів атакувала український енергетичний сектор. За його словами, протягом тижня РФ застосувала майже 2 700 дронів, 1 700 авіабомб і 66 ракет, більшість із яких були спрямовані проти енергетичних об’єктів України.

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