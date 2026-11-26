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У четвер, 26 листопада, частина споживачів у семи областях України залишається без електроенергії через бойові дії та російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

У Міністерстві енергетики також повідомили, що через мережеві обмеження, спричинені попередніми російськими атаками, протягом дня в окремих регіонах застосовують графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу. Крім того, діють графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів.

У відомстві попередили, що ситуація протягом дня може змінюватися. Актуальну інформацію про графіки відключень рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу — обленерго.

Також українців закликали ощадливо використовувати електроенергію в пікові години споживання — вранці та ввечері. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему.

Однією з основних причин запровадження обмежень є пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Через це можливості української енергосистеми передавати електроенергію мережами залишаються обмеженими.

Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення для населення застосовують для балансування енергосистеми.

Серед основних причин вимушених обмежень електропостачання:

російські обстріли енергетичних об'єктів;

аварії в електричних мережах;

планові ремонтні роботи;

стихійні явища, зокрема грози, шторми та повені.

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти та працювати над стабілізацією електропостачання.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 26 листопада.

Найважча ситуація з енергопостачанням станом на 25 листопада спостерігалась в Дніпрі, Дніпропетровській області та Запоріжжі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

У середу, 25 листопада, російські війська вкотре атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого було пошкоджено магістральні мережі та знеструмлено частину Дніпра, а також Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів.

Внаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися споживачі у п’яти регіонах країни. Найскладніша ситуація станом на 25 листопада наразі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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