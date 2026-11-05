У Севастополі могли затримати росвоєнкора Романова після публікацій з Олешок

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Російського військового блогера та пропагандиста Володимира Романова, автора Telegram-каналу Romanov Лайт, імовірно, затримали в тимчасово окупованому Севастополі. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

За повідомленнями російських Telegram-каналів, можливе переслідування пов’язане з публікаціями Романова про евакуацію жителів окупованих Олешок на Херсонщині.

30 жовтня блогер писав, що для вивезення людей на підконтрольну Україні територію з Олешок виділили 17 автобусів, тоді як у напрямку Росії — лише чотири. Він також припускав, що російська пропаганда може показати порожні автобуси як транспорт для евакуації до РФ. Згодом Романов відредагував допис і прибрав інформацію про кількість автобусів.

Пізніше інші російські Telegram-канали звернули увагу на тривалу відсутність нових публікацій блогера та пов’язали це з повідомленнями про його можливе затримання.

Наразі місцеперебування Романова та обставини можливого затримання залишаються невідомими.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

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