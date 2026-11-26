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Із 1 листопада на Донеччині, зокрема у Слов’янській громаді, запровадили подовжену комендантську годину. Тепер жителям дозволено перебувати на вулицях лише з 11:00 до 16:00. Про це зазначив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Після посилення обмежень у регіоні, зокрема у Слов’янській громаді, скоротилася кількість загиблих і поранених. Наразі громада перебуває в зоні активних бойових дій, а громадський транспорт тут не працює.

«Що стосується комендантської години, давайте дивитися на цифри. За жовтень у нас було 30 загиблих і 118 поранених. За 18 днів листопада – 6 і 26 відповідно», – зазначив він.

Лях наголосив, що обмеження перебування людей на вулицях дає позитивний результат. Водночас, за словами очільника громади, комендантська година не гарантує виживання. Найкращим виходом із цієї ситуації залишається евакуація.

Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Росія скинула дві авіабомби на Слов’янськ, є загиблий і поранений.

Від вечора 25 листопада російські війська завдавали ударів безпілотниками по чотирьох районах області. Унаслідок атак одна людина дістала поранення.

Протягом доби російські війська атакували 46 населених пунктів регіону. Унаслідок ударів по Запоріжжю та Запорізькому району станом на ранок 26 листопада постраждали 18 людей, серед них троє дітей.

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