У Слов’янську після удару російського Смерча поранено 77-річну жінку

Російські війська обстріляли приватний сектор Слов’янська Донецької області з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Унаслідок атаки поранення дістала 77-річна жінка, її госпіталізували. Також пошкоджено або зруйновано щонайменше 44 приватні будинки й автомобілі.

Російські окупанти завдали трьох ударів по приватному сектору Слов’янська в понеділок, 12 жовтня. Обстріл стався близько 10:00, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, російські війська застосували реактивну систему залпового вогню «Смерч». Унаслідок атаки постраждала 77-річна місцева жителька. «Поранення отримала 77-річна жінка. Вона госпіталізована, уся необхідна медична допомога надається», – написав Лях у Facebook. Обстріл також пошкодив житлову забудову та автомобілі. За даними міської військової адміністрації, пошкоджено або зруйновано щонайменше 44 приватні будинки.

Наслідки атаки зафіксували в приватному секторі міста. Інформацію про обстріл і постраждалу оприлюднив очільник Слов’янської міської військової адміністрації.

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